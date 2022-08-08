Матыцин отверг политику в победе Дворковича на выборах главы FIDE

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Министр спорта Матыцин поздравил Аркадия Дворковича с переизбранием на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает пресс-служба Минспорта.

"Рад поздравить Аркадия Владимировича с переизбранием на должность президента FIDE. Подавляющее большинство делегатов проголосовало за российского представителя, действующего главу организации, что говорит о его высоком авторитете и эффективной работе. Ценно то, что выборы отразили реальные результаты деятельности и не подверглись политическому давлению. Уверен, что Аркадий Владимирович справится с предстоящими задачами на посту президента FIDE и продолжит плодотворную работу по развитию шахмат", - сказал Матыцин.

"Безусловно, для нас особенно важно, чтобы все российские спортсмены полноценно участвовали во всех международных турнирах, а на мировой арене была честная конкуренция, и побеждали в них действительно сильнейшие. А в предстоящем турнире за шахматную корону, конечно, будем поддерживать нашего гроссмейстера Яна Немомнящего", - добавил он.

В воскресенье сообщалось, что был Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации в рамках конгресса FIDE в индийском городе Ченнаи.

Индиец Вишванатан Ананд стал новым заместителем главы организации.

Свою кандидатуру Дворкович выдвинул 12 мая. Кроме него, на этот пост претендовал украинец Андрей Баришполец.

Дворкович возглавляет FIDE с 3 октября 2018 года.