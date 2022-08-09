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"Спартак" пропустил восемь шайб от "Витязя" в товарищеском матче

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" потерпели поражение с разгромным счетом от подмосковного "Витязя" в товарищеской встрече.

Результат встречи - 8:0 (1:0, 5:0, 2:0) в пользу "Витязя".

Также по договоренности команды провели овертайм. Он завершился нулевой ничьей, а в серии буллитов победил "Спартак" (1:0).

Игра прошла в Москве.

В предыдущем сезоне "Спартак" дошел до второй стадии плей-офф, где уступил в серии петербургскому СКА. "Витязь", в свою очередь, не смог пробиться в плей-офф.

хоккей Спартак Витязь
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