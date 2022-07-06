Экс-хоккеист "Монреаля" Марков вошел в тренерский штаб "Спартака"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Чемпион мира по хоккею 2008 года Андрей Марков вошел в число помощников главного тренера "Спартака" Бориса Миронова, сообщает пресс-служба московского клуба.

"В новом сезоне помощниками Бориса Миронова в тренерском штабе московского "Спартака" станут Егор Башкатов, Евгений Перов, Алексей Заварухин, Андрей Марков и Сергей Климкович", - говорится в сообщении.

Будучи игроком, 43-летний Марков в России защищал цвета подмосковных "Химика" и "Витязя", московского "Динамо", казанского "Ак Барса", ярославского "Локомотива". В НХЛ продолжительное время играл за "Монреаль".

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/22 "Спартак" вышел в плей-офф с седьмого места в Западной конференции. Первую стадию плей-офф "Спартак" прошел автоматически, поскольку соперник, финский "Йокерит", снялся с турнира. Во второй "Спартак" уступил петербургскому СКА по победам со счетом 1-4.