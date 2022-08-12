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Месси впервые с 2005 года не попал в число претендентов на "Золотой мяч"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси оказался вне списка претендентов на приз "Золотой мяч", вручаемый лучшему игроку мира по версии журнала France Football.

Таким образом, Месси впервые с 2005 года не был включен в список лауреатов этой престижной премии.

Месси, на клубном уровне защищающий цвета французского "Пари Сен-Жермен", является семикратным обладателем титула.

Обладатель "Золотого мяча" будет назван 17 октября.

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