Месси впервые с 2005 года не попал в число претендентов на "Золотой мяч"
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси оказался вне списка претендентов на приз "Золотой мяч", вручаемый лучшему игроку мира по версии журнала France Football.
Таким образом, Месси впервые с 2005 года не был включен в список лауреатов этой престижной премии.
Месси, на клубном уровне защищающий цвета французского "Пари Сен-Жермен", является семикратным обладателем титула.
Обладатель "Золотого мяча" будет назван 17 октября.