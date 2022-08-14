"Ростов" победил "Пари НН" в матче РПЛ

"Оренбург" взял верх над "Торпедо"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" со счетом 4:3 одержали победу над "Пари НН" в матче пятого тура Российской премьер-лиги в Нижнем Новгороде.

Два гола в составе "Ростова" провел Дмитрий Полоз – на 15-й (с пенальти) и 57-й минутах. По разу отличились Даниил Уткин (39) и Данил Глебов (67).

В составе "Пари НН" голы провели Николай Калинский (20, с пенальти), Милсон (66), Тимур Сулейманов (82).

В параллельно шедшем матче "Оренбург" на своем поле взял верх над московским "Торпедо" - 1:0. Автор гола – Дмитрий Воробьев (31).

"Ростов" набрал 11 очков и догнал лидирующую команду "Зенит" (Санкт-Петербург). "Оренбург" занимает 10-е место (6 очков), "Пари НН" - 14-е (2), "Торпедо" - 15-е" (1).