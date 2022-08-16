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Союз биатлонистов РФ счел политизированными рекомендации IBU по отстранению спортсменов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Союз биатлонистов России осудил рекомендации Международного союза биатлонистов продлить отстранение россиян и белорусов на неопределенный срок.

"Союз биатлонистов России выступает за цивилизованное, юридически мотивированное разрешение споров. Ранее СБР при содействии Олимпийского комитета России обжаловал в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) решения IBU по отстранению российских спортсменов и официальных лиц от 1 марта 2022 года и по отстранению Союза биатлонистов России в целом - от 28 марта 2022 года, как дискриминационные по национальному признаку и противоречащие Конституции IBU. В настоящее время по обоим делам в CAS продолжается установленная арбитражная процедура, решений по ним пока не вынесено, юридическая оценка пока не дана", - говорится в заявлении.

"Мы считаем, что сегодняшние рекомендации Исполкома IBU в отношении спортсменов России и Белоруссии так же лицемерны и политизированы, так же противоречат Конституции IBU и так же наносят вред мировому биатлону, как и мартовские решения. Со своей стороны, к 8 сентября 2022 года, как нам это предложено, Союз биатлонистов России подготовит юридически обоснованное обращение ко всем участникам Конгресса и членам IBU, в котором будет подробно изложена наша позиция", - отмечается там.

Ранее во вторник Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) рекомендовал Конгрессу IBU сохранить приостановку членства Федерации РФ и Белоруссии на неопределённое время.

Исполнительный совет IBU предлагает приостановить членство российской и белорусской федераций до тех пор, "пока они не продемонстрируют свою полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU, например, четко дистанцируются от войны в Украине и не допустят участия спортсменов в военных действиях".

биатлон Союз биатлонистов России IBU
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