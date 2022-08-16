Международный союз биатлонистов сохранил отстранение для россиян и белорусов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) рекомендовал Конгрессу IBU сохранить приостановку членства Федерации РФ и Белоруссии на неопределённое время, сообщает пресс-служба союза.

Отмечается, что отстранение сохраняется "пока не будут выполнены определенные условия".

"Исполнительный совет также добивается от Конгресса IBU подтверждения ранее принятого им решения о том, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица по-прежнему не будут допущены к участию в международных соревнованиях до дальнейшего уведомления в целях защиты безопасности спортсменов и честности соревнований IBU", - отмечается в релизе.

Оба предложения будут представлены на утверждение Конгрессу IBU, который состоится в Зальцбурге 15-18 сентября 2022 года.

Исполнительный совет IBU предлагает приостановить членство российской и белорусской федераций до тех пор, "пока они не продемонстрируют свою полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU, например, четко дистанцируются от войны в Украине и не допустят участия спортсменов в военных действиях".

Исполнительный комитет IBU будет следить за выполнением вышеуказанных условий и может временно отменить отстранение от участия до следующего Конгресса, если он по своему усмотрению сочтет, что вышеуказанные условия были выполнены.