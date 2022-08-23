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Защитник "Спартака" Шайхтдинов перешел в "Зенит"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - "Зенит" объявил о том, что достигнута договоренность со "Спартаком" о переходе 18-летнего защитника Дамира Шайхтдинова в петербургский клуб.

Контракт с футболистом рассчитан на два года.

Шайхтдинов выступал за юношеские и молодежные команды красно-белых — на счету игрока 15 матчей в ЮФЛ-1 и 41 встреча в Молодежной лиге. Сезон-2021/22 Шайхтдинов провел в "Спартаке"-2, выступавшим в ФНЛ-1: защитник принял участие в 8 матчах и отметился одной результативной передачей.

футбол Зенит Спартак
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