Двукратный бронзовый призер ОИ Логинов пропустит сочинский этап Пари Кубка Содружества
Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Союз биатлонистов России сообщил, что двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Александр Логинов не сможет выступить на сочинском этапе Пари Кубка Содружества.
"Александр Логинов пропустит сочинский этап Пари Кубка Содружества из-за болезни", - говорится в сообщении СБР.
Также турнир пропустят Даниил Серохвостов, Анастасия Гореева, Ксения Довгая и Лариса Куклина.
Первый этап соревнования пройдет в Сочи с 25 по 28 августа. Спортсмены будут соревноваться в таких дисциплинах как роллер-спринт, роллер-гонка-преследование и роллер-масс-старт.