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Двукратный бронзовый призер ОИ Логинов пропустит сочинский этап Пари Кубка Содружества

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Союз биатлонистов России сообщил, что двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Александр Логинов не сможет выступить на сочинском этапе Пари Кубка Содружества.

"Александр Логинов пропустит сочинский этап Пари Кубка Содружества из-за болезни", - говорится в сообщении СБР.

Также турнир пропустят Даниил Серохвостов, Анастасия Гореева, Ксения Довгая и Лариса Куклина.

Первый этап соревнования пройдет в Сочи с 25 по 28 августа. Спортсмены будут соревноваться в таких дисциплинах как роллер-спринт, роллер-гонка-преследование и роллер-масс-старт.

Александр Логинов
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