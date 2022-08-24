Фанаты "Спартака" не будут посещать матчи Фонбет Кубка России из-за карт болельщика

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Объединение фанатов московского "Спартака" Fratria заявило об отказе посещать матчи Фонбет Кубка России и продолжить бойкот игр из-за несогласия с введением карты болельщика.

"В связи с появлением расписания матчей Кубка России мы еще раз напоминаем - наше решение бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу и отказ от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков, остается в силе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте объединения.

"Решение, принятое зимой, остается в силе и по сей день, и действует до момента полной отмены действующего закона. Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со "Спартаком": Москвы, России, стран СНГ и всего мира", - отмечается там.

Ранее фанаты "Спартака", а также ряда других российских клубов заявили о нежелании посещать матчи своих команд из-за введения карты болельщика.

Система идентификации с использованием карты болельщика запущена на матчах МИР Российской премьер-Лиги. С третьего тура РПЛ наличие карты болельщика стало обязательным для зрителей, организаторов, участников матчей, сотрудников СМИ на пяти стадионах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

При покупке билетов и абонементов, а также оформлении права доступа на стадион по аккредитации необходим номер карты болельщика.

Накануне стал известен календарь Пути РПЛ Кубка России, соревнование стартует 30 августа.