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Первые финалисты боксерского турнира определились на Всероссийской Спартакиаде

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Первые полуфинальные поединки прошли в четверг в рамках Всероссийской Спартакиады.

Среди женщин в весовой категории до 50 кг.

Юлия Чумгалакова (Московская область) победила Екатерину Молчанову (Краснодарский край), Александра Кулешова (Челябинская область оказалась сильнее Гелюсы Галиевой (Республика Татарстан).

В категории до 57 кг Дарья Абрамова (Тульская область) взяла верх над Маликой Шахидовой (Ставропольский край), Людмила Воронцова (Московская область) - над Саяной Казыгашевой (Республика Хакасия).

В категории до 66 кг Саадат Далгатова (Московская область) победила Азалию Аминеву (Республика Башкортостан), Галина Головченко (Москва) - Елену Выстропову (Республика Дагестан).

Среди участниц категории 75 кг Анастасия Шамонова (Краснодарский край) одолела Дариму Сандакову (Московская область), Елена Гапешина (Республика Бурятия) выиграла у Салтанат Меденовой (Омская область).

Во всех случаях победительницы были выявлены единогласным решением судей.

Среди мужчин в категории до 80 кг Василий Каверин (Иркутская область) раздельным решением судей (4:1) победил Сергея Мурашева (Свердловская область); Савелий Садома (Хабаровский край) единогласным решением судей оказался сильнее Сергея Сергеева (Республика Татарстан).

В категории до 92 кг. Рамазан Дадаев (Владимирская область) единогласным решением судей победил Вадима Щеблыкина (Белгородская область); Ярослав Дороничев (ХМАО-Югра) также единогласным решением судей одолел Андрея Стоцкого (Челябинская область).

Победители обоих поединков весовой категории свыше 92 кг были выявлены единогласным решением судей: Алексей Дронов (Ставропольский край) выиграл у Рамазана Корнукаева (Москва), Иван Верясов (Санкт-Петербург) - у Святослава Тетерина (Рязанская область).

Проигравшие в полуфиналах стали бронзовыми призерами Спартакиады.

Остальные полуфинальные поединки состоятся в пятницу. Финалы – в субботу.

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