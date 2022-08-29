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Российский футболист заявил о желании сыграть за сборную Тайваня

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник Алим Зумакулов, выступающий за тайваньский футбольный клуб "Тайнань", рассчитывает попасть в состав национальной команды Тайваня.

"Я на Тайване уже три года, и если отыграю тут еще два – в теории могу претендовать на получение гражданства. Если в этом будет заинтересована местная федерация. Сейчас мне 30 лет, и если в 32 года я смогу получить тайваньский паспорт – будет круто. Тогда бы я хотел сыграть за национальную сборную Тайваня в отборе ЧМ. Возможно, буду первым россиянином, кто сыграет за сборную экзотической страны!" - приводит слова Зумакулова "Чемпионат".

"В прошлом году Тайвань играл в одной группе с Австралией – ну не круто? Представьте, у Австралии полкоманды из АПЛ! Да, они тебя 7:0 отвозят, но зато ты сыграешь против людей из чемпионата Англии. Это эмоции и воспоминания на всю жизнь. Надеюсь, все получится", - сказал футболист.

Воспитанник нальчикского футбола Зумакулов в России выступал за любительские клубы. Перед переходом (в 2020 году) в "Тайнань", в составе которого стал двукратным чемпионом Тайваня, Зумаколов сыграл в чемпионате Монголии.

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