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"Венеция" заинтересовалась российским футболистом Черышевым

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Венеция" рассматривает вариант с трансфером российского полузащитника Дениса Черышева.

Эту информацию подтвердил главный скаут "Венеции" Александр Мента.

"Да, интерес "Венеции" есть, Черышев реально может оказаться в клубе", - приводит слова скаута "Спорт-Экспресс".

31-летний Черышев является воспитанником футбола Испании, куда свою семью перевез игравший здесь его отец Дмитрий Черышев. Черышев-младший, в частности, прошел через систему мадридского "Реала". Также он играл за "Севилью", "Вильярреал" и "Валенсию", которая к настоящему моменту является последней командой в карьере россиянина.

Что касается "Венеции", команда представляет Серию B – второй по статусу дивизион итальянского футбола. В турнирной таблице после трех туров "Венеция" занимает 11-е место, набрав 4 очка в трех матчах.

футбол Денис Черышев
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