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"Челси" не удалось купить Захаряна у "Динамо"

"Челси" не удалось купить Захаряна у "Динамо"
Футболист Арсен Захарян
Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Переход полузащитника московского футбольного клуба "Динамо" Арсена Захаряна в лондонский "Челси" в это трансферное окно исключен, пишет "Спорт-Экспресс".

Сообщается, что "Челси" не удалось совершить перевод в размере 15 млн евро. В нынешних условиях эта задача оказалась слишком сложной: до закрытия летнего трансферного периода (в ночь на 2 сентября) решить ее не представляется возможным.

Теперь оба клуба прорабатывают возможность перехода 19-летнего футболиста зимой.

В текущем сезоне Захарян провел за "Динамо" 7 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

футбол Динамо Челси Арсен Захкрян
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