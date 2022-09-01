Бразильский футболист Виллиан Роша перешел в ЦСКА
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Защитник португальского футбольного клуба "Портимоненсе" Виллиан Роша перешел в ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.
"Бразилец успешно прошел медосмотр и подписал контракт с красно-синими до окончания сезона-2024/25 с опцией продления еще на год", - говорится в сообщении.
Ранее в летнее трансферное окно в ЦСКА перешли чилийский полузащитник Виктор Мендес, бразильский защитник Мойзес, сербский полузащитник Саша Зделар, сербский защитник Милан Гайич.