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Бразильский футболист Виллиан Роша перешел в ЦСКА

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Защитник португальского футбольного клуба "Портимоненсе" Виллиан Роша перешел в ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

"Бразилец успешно прошел медосмотр и подписал контракт с красно-синими до окончания сезона-2024/25 с опцией продления еще на год", - говорится в сообщении.

Ранее в летнее трансферное окно в ЦСКА перешли чилийский полузащитник Виктор Мендес, бразильский защитник Мойзес, сербский полузащитник Саша Зделар, сербский защитник Милан Гайич.

футбол ЦСКА
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