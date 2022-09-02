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ОКР пригласили к участию в Ассамблее Национальных олимпийских комитетов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России получил приглашение к участию в Ассамблее Национальных олимпийских комитетов, заявил президент ОКР Станислав Поздняков журналистам.

"Наши голоса начинают слышать, самым ярким предвестником стало приглашение Олимпийского комитета России принять участие в Ассамблее Национальных олимпийских комитетов, я получил приглашение принять участие в заседании исполнительного комитета. Генассамблея - 206 олимпийских комитетов и приглашенные спортивные федерации - хорошая площадка для дискуссии и нормализации возникших не по нашей вине противоречий", - сказал Поздняков.

"Вижу, что глобальные международные организации ведут себя более адекватно, чем европейские континентальные организации. С МОК мы в контакте с 24 февраля, и они никуда не девались", - добавил он.

С началом спецоперации РФ на Украине МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать до участия в своих турнирах россиян и белорусов.

ОКР Станислав Поздняков
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