РПЛ потребовала свыше 53,3 млн рублей у иностранных компаний-контрагентов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига подала в суд на швейцарскую компанию Sportradar, с которой сотрудничает в области обработки спортивных и статистических данных, соответствующий иск зарегистрирован в электронной картотеке арбитражных дел.

"РПЛ действительно столкнулась с проблемой невыполнения обязательств нашими контрагентами, которые не заплатили лиге за лицензии на международное вещание. Мы оказали услуги, но не получили за них денег, поэтому пытаемся разрешить эту ситуацию в рамках правового поля. Клубы РПЛ уведомлены о наличии этой задолженности и о том, что лига пытается взыскать ее через суд. Речь идет о четырех компаниях-контрагентах, их задолженность перед лигой составляет в общей сложности 53,3 млн рублей", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе РПЛ.

"Судебное заседание по первому иску - в отношении компании Gol TV Latinamerica (территория Латинской Америки и стран Карибского бассейна) на сумму 13,2 млн рублей - назначено на 24 октября, по остальным искам заседания еще не назначены. Компания WinPower (лицензия на территории материкового Китая и Макао) должна РПЛ 2,4 млн рублей, Radio e Televisao Bandeirantes (территория Бразилии) - 3,5 млн рублей, швейцарская компания Sportradar - 34,2 млн рублей. Мы оцениваем наши шансы на взыскание задолженности с контрагентов как высокие", - добавил собеседник агентства.

О начале сотрудничества лиги и Sportradar сообщалось в 2015 году. Начиная с сезона 2015/16, Sportradar получил право собирать, архивировать и распределять официальные спортивные данные лиги как для медийных, так и для букмекерских компаний.

Соглашение также охватывало Суперкубок и молодежное первенство.