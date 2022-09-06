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Скончалась экс-главный тренер сборной России по керлингу Андрианова

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по керлингу Ольга Андрианова ушла из жизни в возрасте 70 лет, сообщается на сайте Федерации керлинга России.

"После продолжительной болезни ушла из жизни заслуженный тренер России, член Исполкома ФКР, вице-президент Федерации керлинга г. Москвы Ольга Александровна Андрианова", - говорится в сообщении.

С 1998 по 2012 год Андрианова занимала должность главного тренера сборных России, а с 2006 по 2020г. также возглавляла Федерацию керлинга России.

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