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Наказанный за карьеру в России норвежский футболист перешел в "Динамо"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Норвежский полузащитник Матиас Норманн перешел из "Ростова" в "Динамо" на правах аренды, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Срок действия арендного соглашения составит один год, оно включает право выкупа.

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В составе "Ростова" 26-летний футболист провел 2,5 года, забив два мяча и сделав восемь голевых передач в 56 матчах.

Сезон-2021/22 Норманн провел на правах аренды в английском "Норвич Сити", забив один гол и сделав две результативные передачи в 23 матчах.

Ранее главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен заявил о решении отстранить Норманна от национальной команды за намерение продолжить карьеру в России.

"Для меня это не было трудным решением. Я позвонил Матиасу и сказал ему, что весьма вероятным последствием, если он перейдет в российский клуб, будет бан", - приводит слова Сольбаккена NRK.

За сборную Норвегии Норманн провел 12 матчей, на его счету по одному голу и результативной передаче.

футбол ФК Динамо Матиас Норманн Норвегия
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