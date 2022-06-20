Польский футболист не выступит на ЧМ-2022 после перехода в "Спартак"

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Защитник московского "Спартака" Мацей Рыбус не будет привлекаться к матчам за сборную Польши, сообщается на сайте Польского футбольного союза.

Решение связано с тем, что футболист не покинул Россию после истечения срока контракта с "Локомотивом", а перешел в "Спартак". Позицию союза Рыбусу озвучил главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич.

"Тренер сообщил игроку, что в связи с его нынешним клубным положением он не будет вызван на сентябрьский сбор национальной команды и не будет включен в ее заявку на чемпионат мира в Катаре", - говорится в заявлении.

"Спартак" объявил о подписании контракта с Рыбусом 11 июня.

32-летний Рыбус начинал карьеру в польской "Легии" затем выступал в России за "Терек", во Франции - за "Лион". С 2017 года играл за московский "Локомотив", контракт с которым истекал летом нынешнего года.

С 2009 года Рыбус провел 66 встреч за сборную Польши, сыграл на чемпионатах мира и Европы.