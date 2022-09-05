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Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил британца Кэмерона Норри в четвертом круге Открытого чемпионата США в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Сейчас Рублев является 11-й ракеткой мира, Норри в рейтинге ATP располагается на девятой строчке.

Соперник российского теннисиста по четвертьфиналу US Open определится позднее, им станет победитель пары между третьей ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем и 26-й ракеткой американцем Фрэнсисом Тиафо.

Помимо Рублева, турнирный путь в мужском одиночном разряде из россиян продолжает Карен Хачанов, занимающий 31-ю строчку в мировом рейтинге. Борьбу за выход в полуфинал Хачанов поведет с австралийцем Ником Кирьосом (№25 рейтинга ATP), который в ночь на 5 сентября выбил из турнира действующего победителя US Open, лидера мирового рейтинга (но скоро лишится этого статуса) россиянина Даниила Медведева.

теннис US Open Андрей Рублев
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