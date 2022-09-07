Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема

Фото: Eduardo Munoz Alvarez/VIEWpress

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов нанес поражение австралийцу Нику Кирьосу в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США в Нью-Йорке.

Встреча растянулась на пять сетов, ее продолжительность составила 3 часа 41 минуту. Результат – 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4 в пользу россиянина.

В настоящий момент Хачанов является 31-й ракеткой мира, Кирьос -25-й. В предыдущем раунде австралийский спортсмен победил нынешнего лидера мирового рейтинга россиянина Даниила Медведева.

Для 26-летнего Хачанова выход в полуфинал US Open стал пока наилучшим достижением на турнирах Большого шлема. За путевку в финал россиянин поборется с норвежцем Каспером Руудом, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает в данный момент седьмое место.

Хачанов – не единственный россиянин, продолжающий выступление на US Open-2022 в одиночном разряде. В среду вечером по московскому времени свой четвертьфинальный матч проведет Андрей Рублев. 11-й ракетке мира предстоит сразиться с американцем Фрэнсисом Тиафо (№26 рейтинга ATP).

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.