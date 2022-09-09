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Швентек победила Соболенко в полуфинале US Open

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга польская теннисистка Ига Швентек стала второй финалисткой Открытого чемпионата США в Нью-Йорке.

В 1/2 финала она победила представительницу Белоруссии Арину Соболенко, занимающую в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) шестое место, – 3:6, 6:1, 6:4.

В финале US Open в субботу Швентек сыграет с пятой ракеткой мира Онс Жабер (Тунис).

Швентек за свою карьеру два раза выигрывала турниры Большого шлема, оба раза – Roland Garros (2020, 2022), в финал US Open вышла впервые. Для Жабер наивысшим достижением на турнирах Большого шлема был выход в финал турнира в Уимблдоне в 2022 году.

теннис US Open
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