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Первая ракетка мира Швентек выиграла US Open

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Польская теннисистка Ига Швентек обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в финале турнира Большого шлема US Open.

Результат встречи - 6:2, 7:6 (7:5). Соперницы провели на корте 1 час 53 минуты.

Швентек возглавляет рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), Жабер идет на пятой позиции.

Швентек стала трехкратной победительницей турниров Большого шлема. Ранее она побеждала на Roland Garros-2020 и Roland Garros-2022.

Жабер играла во втором финале турниров Большого шлема в текущем году. В июле она проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в решающем матче Уимблдона.

Призовой фонд US Open-2022 составляет более $60 млн.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Теннис US Open Ига Швентек Онс Жабер
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