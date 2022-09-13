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Россиянам и белорусам вновь запретили участвовать в Бостонском марафоне

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Организаторы Бостонского марафона объявили о том, что спортсмены из России и Белоруссии не смогут выступить в забеге в апреле 2023 года.

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В сообщении на сайте марафона уточняется, что участие могут принять только те россияне и белорусы, которые в настоящее время не являются резидентами этих стран. При этом у них не будет права выступать под флагом РФ или Белоруссии.

Таким образом, легкоатлеты обеих стран второй раз подряд попадают под запрет организаторов, весной 2022 года они также не смогли здесь выступить.

Бостонский марафон – один из старейших и престижных марафонов мира. Впервые он был проведен в 1897 году. В 2020 году он впервые за многолетнюю историю был отменен, причина – пандемия коронавируса.

В 2013 году здесь произошел теракт, унесший жизни троих человек, и еще 282 бегуна получили ранения.

Бостон Бостонский марафон Россия Белоруссия США
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