Вратарь Гудачек и защитник Ножье перешли в ХК "Барыс"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Словацкий голкипер Юлиус Гудачек и канадский защитник Нельсон Ножье пополнили состав "Барыса", сообщает пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги из Нур-Султана.

С обоими игроками подписано одностороннее соглашение сроком до 30 апреля 2023 года.

У 34-летнего Гудачека есть опыт выступлений в КХЛ, на протяжении четырех с половиной лет выступал в череповецкой "Северстали", московском "Спартаке" и рижском "Динамо". В прошлом сезоне из латвийского клуба перешел в "Спарту", где команда с ним добралась до финала чемпионата Чехии.

В 2012 году Гудачек вместе со сборной Словакии стал обладателем серебряных медалей чемпионата мира.

Что касается 26-летнего Ножье, он имеет опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге за "Виннипег". В его составе защитник провел 11 матчей. Также играл в Американской хоккейной лиге за "Манитобу Мус" и "Онтарио Рейн", набрав в 255 матчах в АХЛ 45 (9+36) очков по системе "гол+пас".

В настоящее время "Барыс" занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ, набрав в четырех матчах 1 очко. Последний матч с участием казахстанской команды датирован 9 сентября, когда она уступила на выезде "Сочи" со счетом 3:6.