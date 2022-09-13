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Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении боя

Планируется, что поединок британских супертяжеловесов пройдет 3 декабря

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении боя
Боксер Тайсон Фьюри
Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Британский боксер Энтони Джошуа принял вызов на бой своего соотечественника, чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсона Фьюри, сообщает Daily Mail.

Ожидается, что бой спортсменов, представляющих супертяжелый вес, пройдет 3 декабря, а контракт на его проведение будет подписан в ближайшее время.

Фьюри и Джошуа планировали провести бой в 2021 году. Но арбитражная комиссия постановила, что Фьюри должен встретиться на с Джошуа, а американцем Деонтеем Уайлдером. В итоге в октябре 2021 года Фьюри провел бой с Уайлдером и, нокаутировав соперника в 11-м раунде, защитил титул. 23 апреля 2021 года Фьюри вновь защитил титул, победив британца Диллана Уайта техническим нокаутом в шестом раунде.

В настоящий момент 34-летний Фьюри продолжает носить статус непобежденного боксера-профессионала. Он выиграл 32 поединка (23 - нокаутом) при одной ничьей.

В свою очередь, 32-летнего Джошуа в последнее время преследовали неудачи. 25 сентября 2021 года он проиграл единогласным решением судей украинцу Александру Усику и лишился чемпионских поясов по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. 20 августа нынешнего года Джошуа проиграл Усику бой-реванш раздельным решением судей.
бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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