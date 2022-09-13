Международная федерация дисквалифицировала российского хоккеиста за допинг

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Дмитрий Комаров дисквалифицирован на восемь месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

"Защитника "Чайки" из Нижнего Новгорода проверили после матча Молодежной хоккейной лиги против "Сибирских снайперов" (Новосибирск) 30 ноября 2021 года. Лаборатория выявила наличие туаминогептана, запрещенного вещества, внесенного в Запрещенный список ВАДА на 2021 год в разделе S6 "Стимуляторы", - говорится в сообщении.

Срок действия дисквалификации отсчитывается с 23 марта нынешнего года.

23 марта Комаров представил свое первое объяснение и добровольно принял временное отстранение. 13 мая он подал ретроактивное разрешение на терапевтическое использование, которое было отклонено.

Отмечается, что на основании объяснений хоккеиста ИИХФ сочла нарушение антидопинговых правил с его стороны не преднамеренным. Федерация установила, что запрещенный препарат был использован во внесоревновательный период.

"Кроме того, ИИХФ учла тот факт, что лекарство было прописано игроку врачом в связи с его состоянием, молодостью и неопытностью игрока, а также отсутствием у него антидопингового образования", - говорится в сообщении.

В сезоне-2021/22 19-летний Комаров сыграл 39 матчей, сделав одну голевую передачу.