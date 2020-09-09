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ИИХФ дисквалифицировала российских хоккеиста и хоккеистку за допинг

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала российских игроков Илью Алтыбармакяна и Марию Тюганкину за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба ИИХФ.

19-летний Алтыбармакян получил четыре года дисквалификации. Он попался на допинге, будучи игроком петербургской команды "СКА-1946", выступающей в Молодежной хоккейной лиге. Пробу на допинг у него взяли после матча против "Тайфуна" из Приморского края 6 февраля. В результате были выявлены следы кокаина. От пробы В спортсмен отказался.

Дисквалификация Алтыбармакяна действует до 24 марта 2024 года.

В свою очередь, 19-летняя Мария Тюганкина прошла тестирование 15 января после матча ее команды "Агидель" (Уфа) против подмосковного "Торнадо" в рамках Женской хоккейной лиги.

В образце спортсменки было обнаружено присутствие фуросемида, который занесен в список запрещенных веществ в списке ВАДА 2020 года.

Диуретики и маскирующие вещества в качестве указанного вещества. Тюганкина сообщила, что запрещенное вещество попало в организм с "Детокс-коктейлем", в описании продукта на этикетке ничто не указывало на фуросемид.

Хоккеистка в итоге признала свою вину и согласилась на восьмимесячный срок дисквалификации. В свою очередь ИИХФ решила отсчитывать срок отстранения, начиная с 15 января – даты тестирования спортсменки.

хоккей допинг

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