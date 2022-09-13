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Квартет лидеров образовался в Суперфинале женского чемпионата России по шахматам

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Четыре гроссмейстера лидируют с одинаковым количеством очков после третьего тура Суперфинала чемпионата России среди женщин.

По 2 балла набрали Марина Гусева, Екатерина Гольцева, Дарья Чарочкина, Ольга Гиря.

По 1,5 очка имеют в своем активе Алиса Галлямова, Алина Бивол, Лея Гарифуллина, Наталья Погонина, Яна Жапова, по 1 – Евгения Овод и Валентина Гунина. Последнее, 12-е место, занимает Мария Якимова – 0,5 очка.

Такой турнирный расклад стал следствием результатов третьего тура Суперфинала, в котором Гольцева победила Гарифуллину, Погонина переиграла Гунину, Гиря оказалась сильнее Якимовой, Чарочкина взяла верх над Овод. Вничью завершились партии Жапова – Гусева, Бивол – Галлямова.

В мужском Суперфинале, как и в предыдущем туре, все партии завершились вничью. Во вторник проходили партии: Евгений Томашевский – Илья Ильюшенок, Владимлав Артемьев – Андрей Есипенко, Володар Мурзин – Санан Сюгиров, Александр Рахманов – Арсений Нестеров, Даниил Дубов – Максим Матлаков, Максим Чигаев – Евгений Наер.

В результате Артемьев сохранил лидерство – 2 очка, Нестеров по-прежнему находится на 12-м месте, набрав 1 балл. У остальных участников – по 1,5 балла.

Матчи Суперфиналов мужского и женского чемпионатов России проходят в Чебоксарах по 22 сентября (с перерывом 17 сентября). В турнирах принимают участие по 12 гроссмейстеров. Согласно регламенту, контроль времени в партии - 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.

шахматы Чебоксары
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