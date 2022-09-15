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Чемпионат Европы по самбо стартовал в Сербии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Спортсмены сразу трех возрастных категорий (взрослые, юниоры и юниорки, юноши и девушки) поборются за звание сильнейших самбистов континента на чемпионате Европы, который стартовал 15 сентября в сербском Нови-Сад.

Турнир продлится до 18 сентября. Всего за четыре дня соревнований будет разыгран 51 комплект медалей: 21 - среди взрослых, 14 - среди юниоров и юниорок, 16 - среди юношей и девушек.

В главном европейском турнире по самбо примут участие спортсмены из 27 стран: Азербайджана, Армении, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Румынии, Турции, Чехии, Северной Македонии, Сербии, Франции, Хорватии, Эстонии.

Ранее сообщалось, что по политическим причинам на турнир не приедет команда Украины.

Российские и белорусские спортсмены примут участие в соревнованиях под флагом Международной федерации самбо в соответствии с решением Исполкома ФИАС.

самбо Сербия
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