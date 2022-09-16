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Татарстан отменил проведение финала Кубка России по стендовой стрельбе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Власти Татарстана решили отменить проведение в республике финала Кубка России по стендовой стрельбе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минспорта региона. Соответствующее уведомление направлено в федеральное Минспорта.

"Такое решение было принято по трем причинам - на спортивном объекте, где должны были пройти соревнования проводятся ремонтные работы, отсутствуют мишени (производитель - Ново-Липецкий металлургический комбинат отказал в продаже мишеней), нет технического задания на проведение соревнований и не допуском на соревнования Стрелковым союзом России ведущих спортсменов - членов сборной команды республики Татарстан", - сказал собеседник агентства.

На сайте Стрелкового союза России говорится, что проведение финала подтвердил СК "Дубрава" в Адыгее. Даты соревнования будут известн позднее. Союз пообещал компенсировать командам регионов убытки из-за отмены билетов.

Финал Кубка России должен были пройти с 20 по 25 сентября на базе Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе в Верхнеуслонском районе Татарстана.

Татарстан НЛМК Адыгея Стрелковый союз России
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