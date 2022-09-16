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Шахматистка Шведова завоевала бронзу в Румынии среди девушек не старше 14 лет

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Первенство мира среди юношей и девушек по классическим шахматам состоялось в румынском городе Мамая.

Бронзовую медаль в категории девушек не старше 14 лет завоевала обучающаяся в детско-юношеской спортивной школе имени М.М. Ботвинника ГБПОУ "Воробьевы горы" Александра Шведова.

В борьбе за медали в трех возрастных категориях (до 14, 16 и 18 лет) участвовали 620 шахматистов из 60 стран, в том числе 17 россиян, которые выступали в нейтральном статусе под флагом Международной шахматной федерации.

Шведова в одиннадцати турах по швейцарской системе набрала 8,5 очков и лишь по дополнительным показателям уступила второе место немецкой шахматистке Харис Пеглау.

Новой чемпионкой мира стала Зарина Нургалиева из Казахстана, с которой россиянка сыграла вничью в последнем туре. У неё девять очков.

"За долгое время это было первое международное соревнование для детей по шахматам после пандемии. Несмотря на столь долгий перерыв, наша ученица достойно показала себя и отстояла не только честь школы им. М.М. Ботвинника, но и честь России. Мы очень гордимся ей!" - цитирует пресс-служба ГБПОУ "Воробьевы горы" руководителя школы им. М.М. Ботвинника Станислава Фокина.

Александра Шведова
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