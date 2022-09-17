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"Амур" проиграл "Металлургу" в матче Континентальной хоккейной лиги

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Хабаровский "Амур" уступил магнитогорскому "Металлургу" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок завершился со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу "Магнитки".

Во Владивостоке местный "Адмирал" в овертайме победил уфимский "Салават Юлаев" - 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

В Восточной конференции КХЛ "Металлург" набрал 10 очков и занимает второе место, уступая один балл "Автомобилисту" (Екатеринбург). "Адмирал" идет на третьем месте (9), "Амур" - на шестом (6), "Салават Юлаев" располагается на седьмой позиции (6).

Амур Металлург
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