"Амур" проиграл "Металлургу" в матче Континентальной хоккейной лиги
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Хабаровский "Амур" уступил магнитогорскому "Металлургу" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Поединок завершился со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу "Магнитки".
Во Владивостоке местный "Адмирал" в овертайме победил уфимский "Салават Юлаев" - 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).
В Восточной конференции КХЛ "Металлург" набрал 10 очков и занимает второе место, уступая один балл "Автомобилисту" (Екатеринбург). "Адмирал" идет на третьем месте (9), "Амур" - на шестом (6), "Салават Юлаев" располагается на седьмой позиции (6).