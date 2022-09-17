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Футболист "Спартака" Бальде дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сенегальский футболист московского "Спартака" Кейта Бальде дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте "красно-белых" в субботу.

Уточняется, что полузащитник сборной Сенегала нарушил процедуру допинг-контроля во время выступлений за итальянский "Кальяри" и дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

В пробе, взятой у Кейта, запрещенных субстанций не обнаружено, отмечается в заявлении клуба.

"Санкция, примененная Итальянской антидопинговой организацией, подлежит признанию РФС, - сказано в заявлении. - По условиям дисквалификации футболист сможет вернуться к тренировочному процессу не ранее чем за 22 дня до истечения срока наказания".

Бальде стал игроком "Спартака" в августе. Ранее он выступал за "Кальяри".

За "Спартак" Бальде провел один матч. 4 сентября он вышел на замену в поединке чемпионата России против "Зенита".

футбол Спартак Кейта Бальде
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