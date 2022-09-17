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Защитник ЦСКА и сборной России Дивеев пропустит минимум три месяца из-за перелома

Защитник ЦСКА и сборной России Дивеев пропустит минимум три месяца из-за перелома
Игорь Дивеев (Архивное фото)
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Игрок футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев выбыл из строя минимум на три месяца, сообщила пресс-служба столичной команды.

"У Игоря Дивеева диагностирован перелом большеберцовой кости. Ориентировочный срок лечения составит не менее трёх месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что курс лечения Дивеева начнется в ближайшие дни, тогда же будет определена окончательная тактика лечения травмы.

Дивеев не смог продолжить матч против "Торпедо" (0:1) и был заменен на 86-й минуте игры.

Защитник был вызван в состав сборной России на матч против Киргизии, который запланирован на 24 сентября.

Игорь Дивеев
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