Защитник ЦСКА и сборной России Дивеев пропустит минимум три месяца из-за перелома

Игорь Дивеев (Архивное фото) Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Игрок футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев выбыл из строя минимум на три месяца, сообщила пресс-служба столичной команды.

"У Игоря Дивеева диагностирован перелом большеберцовой кости. Ориентировочный срок лечения составит не менее трёх месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что курс лечения Дивеева начнется в ближайшие дни, тогда же будет определена окончательная тактика лечения травмы.

Дивеев не смог продолжить матч против "Торпедо" (0:1) и был заменен на 86-й минуте игры.

Защитник был вызван в состав сборной России на матч против Киргизии, который запланирован на 24 сентября.