Ташуев стал новым главным тренером "Ахмата"
Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сергей Ташуев занял пост главного тренера футбольного клуба "Ахмат", сообщается в соцсетях ФК.
Контракт с 63-летним специалистом подписан до конца текущего сезона. Первую тренировку в "Ахмате" Ташуев проведет в четверг.
На посту наставника команды Ташуев сменил ранее уволенного Андрея Талалаева.
Предыдущим до перехода в "Ахмат" клубом Ташуева был белорусский "Шахтер" (Солигорск), также он известен по работе в российских "Спартаке" (Нальчик), "Кубань" (Краснодар), "Анжи" (Махачкала), "Краснодар".