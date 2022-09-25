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Испания проиграла Швейцарии в Лиге наций УЕФА

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании со счетом 1:2 потерпели поражение от национальной команды Швейцарии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

На 21-й минуте встречи в Сарагосе Мануэль Аканджи вывел сборную Швейцарии вперед.

Испания отыгралась на 55-й минуте благодаря точному удару Жорди Альбы. Но уже через три минуты Испания вновь пропустила, что стало следствием автогола Эрика Гарсии.

Команды представляют вторую группу элитной Лиги А. В другом ее матче сборная Португалии в Праге выиграла у Чехии – 4:0. Два гола (33-я, 52-я минуты) провел Диогу Дало, по разу отличились Бруну Фернандеш и Диогу Жота. В компенсированное к первому тайму время чех Патрик Шик не смог реализовать пенальти.

В группе лидирует Португалия (10 очков), далее идут Испания (8), Швейцария (6) и Чехия (4).

футбол Лига наций УЕФА
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