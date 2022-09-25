Доля ВЭБа в ПФК ЦСКА перешла компании "Баланс Эссет Менеджемент"

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА/Иван Гущин/Агентство "Москва"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ВЭБ и компания "Баланс Эссет Менеджмент" завершили сделку, в результате которой 77,63% акций ПФК ЦСКА перешли от госкорпорации к новому владельцу, сообщил футбольный клуб.

Новый стратегический партнер клуба, "Баланс Эссет Менеджмент", сосредоточится на создании инвестиционного продукта на базе комплекса недвижимости клуба, говорится в сообщении. ЦСКА отмечает, что спортивное направление деятельности при этом остается под контролем президента клуба Евгения Гинера.

Футбольный ЦСКА с конца февраля находится под блокирующими санкциями США. В SDN List он попал вместе с самим ВЭБом как его дочерняя структура. С лета в спортивных СМИ и телеграм-каналах появлялась информация, что ВЭБ в ближайшее время может покинуть состав акционеров ЦСКА, среди возможных новых владельцев клуба назывались государственное АО "ДОМ.РФ", которое возглавляет бывший президент РФС Виталий Мутко, и инвестиционная группа "Тринфико".

ВЭБ стал владельцем ПФК ЦСКА в апреле 2020 года, закрыв сделку по приобретению 77,63% акций АО "ПФК ЦСКА" в рамках конвертации долга клуба.