Экс-наставник "Локомотива" Билич возглавил "Уотфорд"
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Славен Билич занял аналогичный пост в "Уотфорде", сообщает пресс-служба английского ФК.
Контракт с 54-летним хорватским специалистом заключен на полтора года.
На посту наставника "Уотфорда" Билич сменил Роберта Эдвардса.
Ранее в Англии Билич работал в "Вест Хэме" и "Вест Бромвиче", турецком "Бешикташе", аравийском "Аль-Иттихаде", китайском "Бэйцзин Гоань". Работа в "Локомотиве" с 2012 по 2012 году стала первым клубным опытом работы Билича, до этого он возглавлял сборную Хорватии.