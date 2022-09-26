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Экс-наставник "Локомотива" Билич возглавил "Уотфорд"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Славен Билич занял аналогичный пост в "Уотфорде", сообщает пресс-служба английского ФК.

Контракт с 54-летним хорватским специалистом заключен на полтора года.

На посту наставника "Уотфорда" Билич сменил Роберта Эдвардса.

Ранее в Англии Билич работал в "Вест Хэме" и "Вест Бромвиче", турецком "Бешикташе", аравийском "Аль-Иттихаде", китайском "Бэйцзин Гоань". Работа в "Локомотиве" с 2012 по 2012 году стала первым клубным опытом работы Билича, до этого он возглавлял сборную Хорватии.

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