Четырнадцатилетнего российского теннисиста дисквалифицировали за допинг

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Международное теннисное агентство профессиональной этики (ITIA) дисквалифицировало российского теннисиста на девять месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.

Спортсмену 14 лет, в связи с чем его имя не называется.

В январе 2022 года россиянин участвовал во взрослом турнире под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). В формате случайного тестирования он был выбран для сдачи допинг-пробы. Образец был направлен в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), в результате она обнаружила наличие запрещенного вещества мельдония. Аналогичный результат показала и проба B.

Учитывая возраст теннисиста, он дисквалифицирован на девять месяцев. Срок наказания исчисляется с 5 марта 2022 года, поэтому вернуться к соревновательному циклу российский спортсмен может в начале декабря.