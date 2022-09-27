Катар потратил на проведение ЧМ-2022 $200 млрд

Фото: Christian Charisius/picture alliance via Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Сумма расходов на проведение в Катаре чемпионата мира по футболу 2022 года составила рекордные $200 млрд, сообщает The Sun.

Это почти в 20 раз больше чем потратила Россия на проведение ЧМ-2018. Тогда расходы РФ составили $11,6 млрд, а рекорд удерживала Бразилия, которая, принимая ЧМ в 2014 году, потратила $15 млрд.

Отмечается, что проведение ЧМ-2010 в ЮАР стоило $3,6 млрд, ЧМ-2006 в Германии - $4,3 млрд, ЧМ-2002 в Южной Корее и Японии - $7 млрд, ЧМ-1998 во Франции - $2,3 млрд, ЧМ-1994 в США - $500 млн.

Между тем, непосредственно на строительство стадионов (возведено восемь арен), баз, фан-зон для болельщиков в Катаре потрачено только $6,5 млрд.

Исполнительный директор по коммуникациям турнира Фатима Аль Нуайми объяснила, что общая сумма $200 млрд "на самом деле является частью амбициозной стратегии национального развития и модернизации Катара".

"Чемпионат мира является частью национального видения Катара на период до 2030 года, более широкой государственной стратегии, способствующей интенсивному развитию городов, национальных объектов и промышленности, в дополнение к системам образования и здравоохранения", - сказала она.

"Большинство этих масштабных инфраструктурных проектов, которыми будут пользоваться команды и болельщики в 2022 году, такие как новые дороги, метро, ​​аэропорт, отели и другие туристические объекты, были запланированы еще до того, как мы получили право на проведение чемпионата мира по футболу", - заявила Аль Нумайи.

Катар был выбран местом проведения ЧМ-2022 2 декабря 2010 года. В тот же день Россия была названа хозяйкой ЧМ-2018.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Конец года был выбран датой проведения турнира в связи с сильной жарой в летнее время.