Южноафриканец Фадлу Давидс вошел в тренерский штаб "Локомотива"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Специалист из ЮАР Фадлу Давидс стал ассистентом главного тренера "Локомотива", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Для меня огромная честь стать частью большого клуба, такого серьёзного представителя российского футбола. Московский "Локомотив" хорошо известен среди болельщиков в ЮАР, потому что здесь раньше выступал Джейкоб Лекхето. Я пришёл сюда для того, чтобы помочь команде добиться успеха в ближайшем будущем", - сказал 41-летний Давидс.

В качестве профессионального футболиста он выступал за такие местные клубы "Авендаль Атлетико", "Васко Да Гама", "Сильвер Старс", "Марицбург Юнайтед" и другие.

В качестве тренера большую часть карьеры Давидс работал в "Марицбург Юнайтед", а также был помощником Йозефа Циннбауэра в "Орландо Пайретс".

Главным тренером "Локомотива" сейчас является 52-летний немец Йозеф Циннбауэр, также имеющий опыт работы в ЮАР. А именно – главным тренером "Орландо Пайретс".