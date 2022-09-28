ЦСКА победил "Сочи" в матче Кубка России по футболу

"Динамо" проиграло "Оренбургу"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:1 нанесли поражение команде "Сочи" в третьем туре Кубка России.

На 23-й минуте Константин Кучаев открыл счет и вывел ЦСКА вперед. На 52-й минуте сочинец Владислав Сарвели сравнял счет. На 73-й Федор Чалов провел победный для армейцев счет.

ЦСКА набрал 9 очков и занимает первое место в группе D. Второе место занимает "Урал" (6), третье - "Торпедо" (3), четвертое - "Сочи" (0).

Ранее в этой группе в отчетный игровой день "Урал" нанес поражение "Торпедо" (1:0).

В свою очередь, в группе С прошел матч между "Оренбургом" и московским "Динамо". В Оренбурге победили хозяева. "Динамо" вело со счетом 2:0 после голов Арсена Захаряна (42) и Вячеслава Грулева (59). "Оренбург" ответил голами Александра Павловца (82) и Владимира Сычевого (89, с пенальти). После 2:2 в основное время состоялась серия пенальти, где сильнее оказался "Оренбург" (4:3).

Положение в группе выглядит следующим образом: 1."Ростов" (6 очков), "Динамо" (4), "Ахмат" (3), "Оренбург" (2). "Ростов" и "Ахмат" свой матч проведут позднее.

В группе А "Краснодар" дома взял верх над "Пари НН" - 2:0. Авторы голов - Джон Кордоба (85), Олакунле Олугесун (87).

В этой группе лидирует "Краснодар" (7 очков), далее идут "Пари НН", "Локомотив" (по 5), "Химки" (1). Ранее в группе А "Локомотив" в среду" со счетом 5:0 победил "Химки".