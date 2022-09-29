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"Крылья Советов" победили "Факел" в Кубке России по футболу

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Самарские "Крылья Советов" в гостевом матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу победили воронежский "Факел".

Поединок в Воронеже завершился со счетом 1:0 в пользу самарской команды. Гол на шестой минуте забил сербский нападающий "Крыльев" Александар Чиркович.

В группе В "Крылья Советов" набрали шесть очков. "Факел" с нулем в активе замыкает квартет. В 20:30 мск в третьем туре в группе В начнут играть "Спартак" (6 очков) и "Зенит" (3). Встреча пройдет на поле "Спартака" в Москве.

футбол Кубок России по футболу
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