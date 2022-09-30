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ФИДЕ начала расследование демарша Магнуса Карлсена

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приступила к расследованию возможного мошенничества со стороны американца Ханса Ниманна, сообщает пресс-служба ФИДЕ.

СпортКарлсен сдался в партии с 19-летним американцем, сделав один ходКарлсен сдался в партии с 19-летним американцем, сделав один ходЧитать подробнее

Дело, инициированное после соответствующих обвинений со стороны обладателя мировой короны норвежца Магнуса Карлсена, будет вести комиссия по честной игре ФИДЕ.

Ранее Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве по ходу онлайн-турнира. Норвежец до этого снялся с турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе, уступив американцу Ниманну. А после демонстративно сдался на втором ходу другого турнира, играя против этого же соперника.

Карлсен является 16-м чемпионом мира, став им в 2013 году. С тех пор он неоднократно защитил титул, победив, в частности, россиян Сергея Карякина и Яна Непомнящего.

В 2023 году Карлсен должен был провести защиту титула в матче против вновь Непомнящего, однако норвежец отказался от этого. В результате соперником Непомнящего, выигравшего турнир претендентов, будет ставший вторым представитель Китая Дин Лижэнь.

шахматы ФИДЕ Магнус Карлсен
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