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Сборную России по хоккею после снятия санкций вернут в главный дивизион ЧМ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сборные России и Белоруссии получат места в высшем, главном дивизионе чемпионата мира после снятия санкций с них, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Соответствующее решение было принято на конгрессе ИИХФ в пятницу. Оно коснется также и женских команд.

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Расширять высший дивизион после возвращения российских и белорусских сборных не планируется, вместо этого понижение в классе ждет национальных команд с наименее низким рейтингом ИИХФ.

Ранее предполагалось, что после возвращения на международную арену возобновлять выступления обеим национальным командам придется с низших дивизионов.

В заявлении организации отмечается, что решение по сборным России и Белоруссии не означает немедленного снятия с них санкций. Международный сезон-2022/23 пройдет без участия этих сборных.

Санкции были наложены на сборные России и Белоруссии из-за ситуации на Украине после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

хоккей ИИХФ Россия Белоруссия
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