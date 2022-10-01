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Дубль Чалова принес ЦСКА победу над "Химками" в 11-м туре РПЛ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Столичный футбольный клуб ЦСКА победил подмосковные "Химки" в гостевом матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра на "Арене Химки" завершилась со счетом 1:2. Оба мяча в составе армейцев забил Федор Чалов (13, 38 мин). За хозяев отличился Бутта Магомедов (88).

ЦСКА занимает второе место в таблице чемпионата, набрав 23 очка. "Химки" находятся на 13-й строчке (8).

В 12 туре армейцы 8 октября примут московское "Динамо", "Химки" днем ранее сыграют на выезде с "Уралом".

футбол РПЛ ЦСКА Химки
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