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"Оренбург" разгромил "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Оренбург" в субботу крупно обыграл "Сочи" в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги.

Игра завершилась со счетом 4:1. В составе победителей голы реализовали Тимур Аюпов (3 мин), Габриэль Флорентин (21), Владимир Сычевой (44, пенальти) и Химми Марин (53, пенальти). За гостей отличился Тимофей Шипунов (69).

На 43-й минуте поединка с поля был удален защитник "Сочи" Мусса Сиссако (прямая красная карточка).

В турнирной таблице чемпионата оренбуржцы набрали 15 очков и поднялись на восьмое место. Сочинцы находятся на шестой строчке с 17-ю баллами в активе.

футбол РПЛ Оренбург Сочи
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