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Джокович обыграл Чилича в финале теннисного турнира в Израиле

Джокович обыграл Чилича в финале теннисного турнира в Израиле
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович в финальном матче турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве победил хорвата Марина Чилича.

Результат противостояния - 6:3, 6:4.

В настоящее время Джокович в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает седьмое место, Чилич - 16-е.

Призовой фонд турнира Tel Aviv Open-2022 составляет более 949 тыс. долларов.

Соревнования в Тель-Авиве являются новым турниром в категории АТР-250. В последний раз Израиль принимал турнир мировой серии АТР Tour в 1996 году.

теннис Новак Джокович
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