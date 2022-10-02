Джокович обыграл Чилича в финале теннисного турнира в Израиле
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович в финальном матче турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве победил хорвата Марина Чилича.
Результат противостояния - 6:3, 6:4.
В настоящее время Джокович в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает седьмое место, Чилич - 16-е.
Призовой фонд турнира Tel Aviv Open-2022 составляет более 949 тыс. долларов.
Соревнования в Тель-Авиве являются новым турниром в категории АТР-250. В последний раз Израиль принимал турнир мировой серии АТР Tour в 1996 году.